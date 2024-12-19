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أول تعليق من حزب الله بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

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أول تعليق من حزب الله بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق من حزب الله بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:55 مساءً -  قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الخميس، إنها تدين بشدة العدوان الصهيوني الأمريكي على منشآت مدنية باليمن في انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف حزب الله: "الاعتداء على ‎اليمن جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على جبهات محور المقاومة كافة".

 

غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

 واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، اليوم الخميس، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

 

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

 وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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