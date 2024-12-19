مندوب الصومال بالجامعة العربية يدعو لتعزيز التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - الخميس 19/ديسمبر/2024 - 03:31 م 12/19/2024 3:31:32 PM

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كل القطاعات، مشيرا إلى أن الصومال تدعو الشركات العربية للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة والتعدين نظرا لتوافر فرص استثمارية واعدة في الصومال، وكذلك تسهيلات كبيرة للشركات العربية الراغبة في الاستثمار في الصومال.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم.

سبل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية العربية

وأكد السفير علي عبدي أواري أهمية أعمال هذه الدورة كونها تناقش سبل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك إنشاء وتطوير الشركات العربية لتطوير آليات العمل العربي المشترك الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرسومة وصولا للتكامل الاقتصادي العربي وتوحيد الرؤى والأفكار للارتقاء إلى مصاف المنظمات الدولية والإقليمية وتحقيق قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية يمكنها مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية تفضي إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.



وقال إن الصومال تسعى للمشاركة الفعالة في الساحة الإقليمية والدولية ولذلك قررت الترشح لعضوية مجلس الأمن عن مجموعة شرق أفريقيا الذي حظي بمباركة وإجماع دول الاتحاد الأفريقي وعربيا قررت الترشح لمنصب الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

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