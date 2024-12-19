موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - حسم سيرجيو راموس نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، موقفه من الانتقال لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الميركاتو الشتوي، بشهر يناير المقبل.

ولم ينضم راموس لأي فريق، منذ رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

راموس يرفض بوكا جونيور

وفقًا لما ذكرته صحيفة "TyC" الأرجنتينية، فإن المدافع الإسباني، قد رفض عرضًا من نادي بوكا جونيورز للانضمام إلى صفوف الفريق في الشتاء.

وكان بوكا جونيورز يعول على مدربه فيرناندو جاجو، لإقناع المدافع المخضرم راموس بالانضمام، نظرًا لعلاقة الصداقة التي جمعتهما عندما كانا معًا في ريال مدريد.

ومع ذلك، يبدو أن رد راموس واضح وصريح بعدم رغبته في اللعب لبوكا جونيورز.

راموس رحل عن ريال مدريد في صيف 2021، في صفقة انتقال حر صوب باريس سان جيرمان، ومنه انتقل إلى إشبيلية ناديه الأم، قبل أن يصبح بلا نادٍ منذ بداية الموسم الحالي.



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