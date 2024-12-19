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الرياضة - 01:23 - وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى إصدار إعلان مشترك يدعم حل الدولتين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:23 - وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى إصدار إعلان مشترك يدعم حل الدولتين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:23 - وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى إصدار إعلان مشترك يدعم حل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - أكد يوسف توجار، وزير خارجية نيجيريا خلال كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية: على أهمية وضع الخطوات الأساسية للتمكين الاقتصادي الشامل، و استغلال الطاقات الشبابية والموارد البشرية.

وأضاف: يجب تزويد شبابنا بالمهارات التي يحتاجون إليها، وتأهليهم للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا نواجه تحديات كبيرة لا سيما المتعلقة بالتمويل»، مؤكدا على ضرورة امتلاك ثقافة عالية الإنتاجية تتسم بالالتزام.

وتابع: نتطلع إلى إصدار إعلان مشترك يدعم حل الدولتين، كسبيل لدعم الأمن والسلام في المنطقة برمتها، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة.

يشار إلى أن مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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