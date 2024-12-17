بالأرقام، مجاملات الكاف تذبح زيزو لصالح حارس صن داونز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:55 صباحاً - تعرض أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، لظلم فادح بعد خسارته جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لصالح الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا.

وحسم ويليامز الجائزة على حساب زيزو وحسين الشحات نجم الأهلي مما أثار دهشة المتابعين خاصة أن هذا التتويج خالف أي معايير متعارف عليها في هذه الجوائز، خلال الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

زيزو يتفوق بالأرقام على رونوين ويليامز

ويتفوق زيزو بشكل واضح بحصد لقبين قاريين في العام الحالي: كأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

في المقابل حصل الشحات على لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما توج ويليامز بلقب الدوري الإفريقي وهي البطولة التي أقيمت قبل بداية العام الحالي.

ولعب زيزو دورًا في حصول منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، بينما قاد ويليامز منتخب جنوب إفريقيا لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي.

وقدم زيزو خلال العام الحالي أرقامًا فردية مميزة على مستوى مشاركات فريقه القارية، وسجل اللاعب المصري 3 أهداف في كأس الكونفدرالية كما صنع 6 أهداف في الموسمين الماضي والحالي.

وحافظ ويليامز على نظافة شباكه خلال 7 مباريات بدوري الأبطال خلال الموسمين الماضي والحالي ولكن الأمر لا يمثل إنجازًا خاصة أن مصطفى شوبير حارس الأهلي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال خلال الموسم الماضي.

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