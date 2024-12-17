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الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:26 - حديد الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية - أخبار كلمتك

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خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

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الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا - أخبار كلمتك

الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا - أخبار كلمتك

إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:15 صباحاً - تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس إيطاليا.

 

كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 

بيراميدز مع الاتحاد السكندري 7 مساء - أون تايم سبورتس 1.

 

كأس إيطاليا 

يوفنتوس مع كالياري 10 مساء - AD SPORTS Premium 1.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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