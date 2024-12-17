مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:15 صباحاً - تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس إيطاليا.

كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

بيراميدز مع الاتحاد السكندري 7 مساء - أون تايم سبورتس 1.

كأس إيطاليا

يوفنتوس مع كالياري 10 مساء - AD SPORTS Premium 1.

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