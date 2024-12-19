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الرياضة - 11:00 - أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم الخميس 19 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:00 - أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم الخميس 19 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم الخميس 19 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. يستمر المواطنين بالبحث عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في كافة شركات شبكات الاتصال للتعرف على أي اختلاف في الأسعار.

كروت الشحن وباقات الإنترنت

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

أسعار كروت الشحن

أسعار كروت الشحن

- تم إلغاء كارت الــ 10 جنيهات، ليصبح كارت الــ 13 جنيهًا، ويعطي رصيد بقيمة 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.

- تم تعديل سعر كارت الــ 12.5 جنيه إلى 16.5 جنيه، ليعطي رصيد بقيمة 11.5 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.

- سعر كارت 15 جنيهًا أصبح بــ 19.5 جنيه، ليعطي الكارت رصيد بقيمة 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.

- أصبح سعر كارت 20 جنيهًا الذي يعطي رصيد بقيمة 14 جنيه، ليكون الكارت بــ 26 جنيهًا ويعطي رصيد بقيمة 18.2 جنيه.

- وصل سعر كارت 29 جنيهًا بــ 38 جنيهًا، ليعطي رصيد بقيمة 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت

أسعار باقات الإنترنت الشهرية الجديدة

- سعر باقة الإنترنت سوبر 140 جيجابايت بــ 239.4 جنيهًا شهريًا بدلًأ من 160 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت سوبر 200 جيجابايت 330.6 جنيهًا شهريًا بدلًا من 225 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت سوبر 250 جيجابايت بقيمة 410.4 جنيهًا بدلًا من 280 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت سوبر 400 جيجابايت بــ 649.8 جنيهًا بدلًا من 440 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت سوبر 600 جيجابايت الشهرية بــ 850 جنيهًا بدلًا من 650 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت سوبر 1 تيرابايت الشهرية بــ 1550.4 جنيهًا بدلًا من 1050 جنيهًا.

أسعار باقة الإنترنت ميجا الجديدة

- سعر باقة الإنترنت ميجا 250 جيجابايت الشهرية بــ 604.2 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت ميجا 600 جيجابايت الشهرية بــ 1185.6 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت 1 تيرا بايت الشهرية بــ 1778.4 جنيهًا.

- سعر باقة الانترنت الترا 250 جيجابايت الشهرية بـ 798 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت الترا 600 جيجابايت وصلت بــ 1402.2 جنيهًا.

- سعر باقة الإنترنت ماكس 1 تيرا بايت الشهرية بــ 2006.4 جينهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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