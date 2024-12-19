بمنتجات حرفية وعروض فنية.. الثقافة تختتم أسبوع «حياة كريمة» بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - اختتمت وزارة الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، بقرى حياة كريمة بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أقيمت فعاليات اليوم الختامي بمدرسة المناهل الإعدادية بقرية أبو قرقاص البلد، وشهدت حضور المهندس حامد فخري، رئيس مدينة أبو قرقاص، أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، ورحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد غفير من الطلاب وأهالي القرية.

استهل اليوم بتفقد الحضور للمعرض الفني نتاج ورش الأشغال الحرفية والتراثية، ومنها: الحلي، الأركت، الموزاييك، الديكوباچ، حقائب بالخرز، والخوص الشعبي والتراثي.

كما تضمنت الفعاليات عرض مسرح عرائس بعنوان «لا للتنمر» قدمته فرقة قصر ثقافة المنيا، واختتمت الفعاليات بحديث أشاد خلاله الحضور بأهمية البرنامج التدريبي، ودوره في تحقيق العدالة الثقافية، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من أعمال إبداعية.

فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف أقامتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، ونفذت بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بمدرستي كوم المحرص، ومناهل الإعدادية.

وشهد الأسبوع مجموعة مميزة من الورش الفنية والحرفية، قدمها نخبة من المبدعين والمدربين بالإدارات العامة: ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية وثقافة المرأة.

كما قدمت ورش اكتشاف مواهب في مجالات إلقاء الشعر، كتابة القصة القصيرة، الموسيقى والغناء، والفنون الشعبية، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، هذا بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية وورش الحكي والألعاب الشعبية، وغيرها من الفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع بعاصمة الثقافة المصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأعلن وزير الثقافة، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، مشيدا بدور الثقافة في توثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية.