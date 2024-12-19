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مشاهير العرب - فيلم «الحريفة 2 يواصل تصدر دور السينما في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «الحريفة 2 يواصل تصدر دور السينما في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الحريفة 2 يواصل تصدر دور السينما في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - يواصل فيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان نور النبوي، تحقيق إيرادات مرتفعة بدور السينما في آخر لية عرض.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وجاءت إيرادات فيلم الحريفة2، أمس حوالي 1.919.956 مليون جنيه، ليكون في المركز الأول، بقائمة الأفلام المعروضة.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2، في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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