الرياضة - 11:00 - الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.

منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتضم دول من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.