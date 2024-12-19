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الرياضة - 11:00 - الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:00 - الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.

منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتضم دول من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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