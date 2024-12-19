تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:شاهد اول فيديو لمحطة الكهرباء التي استهدفتها اسرائيل في صنعاء والتمكن من هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:شاهد اول فيديو لمحطة الكهرباء التي استهدفتها اسرائيل في صنعاء والتمكن من هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول فيديو لمحطة الكهرباء التي استهدفتها اسرائيل في صنعاء والتمكن من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق اندلع بمحطة كهرباء بصنعاء صباح اليوم.
وبحسب مصادر فان فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة حزيز جنوب العاصمة صنعاء المستهدفة من قبل اسرائيل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

#الحوثيون يكشفون عن تمكنهم من إنتاج هذا الأمر الخطير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق