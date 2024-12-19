تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق اندلع بمحطة كهرباء بصنعاء صباح اليوم.
وبحسب مصادر فان فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة حزيز جنوب العاصمة صنعاء المستهدفة من قبل اسرائيل
عاجل:شاهد اول فيديو لمحطة الكهرباء التي استهدفتها اسرائيل في صنعاء والتمكن من هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - كلمتك/خاص:
تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق اندلع بمحطة كهرباء بصنعاء صباح اليوم.
تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق اندلع بمحطة كهرباء بصنعاء صباح اليوم.
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