تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي فلسطين وإندونيسيا - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي حكومة بنجلاديش الانتقالية ووزراء باكستان - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

تصنيف الفيفا، منتخب مصر يختتم عام 2024 في هذا المركز - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

وباء قاتل ينتشر بين أطفال دولة عربية بشكل خطير، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعين عسكريين في يافا المحتلة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:00 - بعد 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:20 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:20 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:20 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس عند 50.94 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.950 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بيعًا وشراءً

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق