الرياضة - 01:36 - الفراخ البيضاء بـ 71 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:36 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تستعرض لكم بوابة الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024، حيث شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق والمحال التجارية حالة من الاستقرار.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بقيمة 71 جنيها للكيلو.

سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بلغ نحو قيمة 60 جنيها للكيلو.

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 110 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو مبلغ 155 جنيهًا.

وصل سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي اليوم الثلاثاء نحو قيمة 260 جنيهًا.

وصل سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة اليوم الثلاثاء وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة اليوم الثلاثاء وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

سعر فيليه دجاج طازج فرازة اليوم الثلاثاء وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي اليوم الثلاثاء ما بين 28 و30 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الشركات اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 35 و38 جنيهًا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16-12-2024

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والساسو اليوم 15/12/2024

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر البيض الأبيض بلغ اليوم الثلاثاء 160 جنيها للكرتونة، لتصل السعر للمستهلك 170 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بلغ 164 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى المستهلك بقيمة 175 جنيهًا.

بلغ سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء بلغ 165 جنيهًا للكرتونة، لتصل للمستهلك بـ 180 جنيهًا.