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أشرف نصار يرد على مفاوضات الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل - أخبار كلمتك

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أشرف نصار يرد على مفاوضات الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل - أخبار كلمتك

أشرف نصار يرد على مفاوضات الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، ما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل في الفترة القادمة.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يقدم عرض من أجل ضم ياو أنور أو أسامة فيصل، ولم نتلق أي اتصالات سواء من مسئولي النادي أو وكلاء اللاعبين".

وتابع:" في حال تقديم عرض رسمي، سندرس الأمر، ولم نطلب التعاقد مع مهاجم في يناير الجاري كما تردد".

ياو أنور مهاجم البنك الأهلي، كلمتك

أفضل رئيس لجنة حكام مصري

وأكمل رئيس نادي البنك الأهلي:" أفضل رئيس لجنة حكام مصري، خاصة أن التجربتين السابقتين لم تر أي تطور، وكنت أفضل استمرار ياسر عبدالرؤوف، لحين التعاقد مع خبير أجنبي كما أعلن هاني أبوريدة، ومن الأفضل التعاقد مع مطور يجلس مع الحكام ويشرح لهم بعض الحالات".

 

لا نعرف مصير رابطة الأندية 

وتابع نصار:" لا نعرف مصير رابطة الأندية حتى الآن، ولا مانع من استمرار المجلس الحالي، وأحمد دياب رئيس الرابطة صديقي وبذل مجهود كبير في الفترة الماضية، وعلى تواصل مستمر مع الأندية ويستمع لهم".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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