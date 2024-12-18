كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:15 صباحاً - أكد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن عقد إعارة محمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، تم مراجعته من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد الكرة راجع العقود ووثقها

وقال الشريعي، في تصريحات تليفزيونية:" عقود الإعارة موثقة في الاتحاد المصري لكرة القدم، والبنود تم مراجعتها وتم دفع رسوم التوثيق بناء على مراجعات فنية وقانونية، ولا أعلم البند الذي يتحدث عنه عامر العمايرة بشأن مخالفة عقد محمد حمدي لوائح الفيفا".

وتابع:"اتحاد الكرة، هو الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتعاقدات اللاعبين في مصر، والشرط الموجود في عقد إعارة محمد حمدي إلى الزمالك، وهذا الشرط كان سيتواجد في عقد احتراف اللاعب مع نادي سوتشي الروسي".

محمد حمدي يجيد في أكثر من مركز

وأكمل أيمن الشريعي: "محمد حمدي، يجيد اللعب في أكثر من مركز، وعندما تلقينا عقد من الزمالك، وضعنا بنود خاصة بالمشاركة وهو أمر مشروع من أجل الحفاظ على اللاعب خاصة وهي نسبة طبيعية".

اتحاد الكرة المصري، كلمتك

لجنة الانضباط معينة وليست منتخبة

وأوضح:" لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لجنة معينة وليست منتخبة، ولم نناقش أمر اللجنة في الجمعية العمومية للجبلاية الأخيرة".

وواصل:" هناك أمور في العقود تكون شأن داخلي، مثل قائمة الانتظار، ونعمل بها في مصر، وغير موجودة في اللوائح الدولية، ونسبة المشاركة 25 في عقود اللاعبين موجودة في عقود اللاعبين المصريين وغير موجودة في الخارج".

قائمة الانتظار غير موجودة في لوائح الفيفا

وشدد: "هناك أمور كثيرة غير موجودة في اللوائح الدولية مثل الديون بين الأندية، وهي شأن داخلي، وتحدثت مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن قائمة الانتظار، وأكد أنها يجب إلغائها وأنه غير موجود في لوائح الفيفا".

وأردف:" علاقتنا بالأهلي والزمالك علاقة إستراتيجية، وعندما طلب الزمالك، إلغاء إعارة زياد كمال في الصيف، طلبنا منهم الجلوس ومناقشة الأمر".

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة يجب أن تكون منتخبة

ورد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية على الشريعي:" لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة، تنص على أن لجنة الانضباط لجنة منتخبة مستقلة، وبند مناقشة أمرها كانت موجود في جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة".

وتابع:" اللائحة تنص على أن الأحكام التالية ملزمة للاتحادات الوطنية، وتتم إضافتها للوائح دون تعديل، وفي حالة عدم وضعها يقدر النادي المطالبة بها".

وعن البنود غير الملزمة قال:" فسخ التعاقد متروكة للاتحاد يحدد فيها النسبة المعينة التي سيتم سدادها للأندية، وهناك لاعبان من الإسماعيلي والمصري، تقدما بشكاوى في الفيفا بسبب وضعهما في قائمة الانتظار وتم تغريم الناديين".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.