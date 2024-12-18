الليلة، آخر حلقات الموسم السابع من Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - يسدل الستار على الموسم السابع لبرنامج Arabs Got Talent، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام التاسعة والنصف مساء بحي النرجس من الرياض.

تختتم اليوم حلقات الموسم السابع والإعلان عن قناص لقب موسم 2024 للبرنامج الذي يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

2024 Arabs Got Talent

هو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وكان قد فاز الفريق اللبناني "مياس جروب" بلقب الموسم السابق السادس من برنامج أراب جوت تالنت بعد منافسته القوية مع عدد من الفرق الاستعراضية والفنية الأخرى، وطلب حينها المسئول عن فريق "مياس" من إدارة قناة mbc مصر، السماح لهم بمشاركة الجائزة مع الثنائي المغربي "ديو أكروبات".

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