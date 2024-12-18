تصويت ألمانيا في جائزة ذا بيست يصدم فينيسيوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:39 مساءً - كشفت تقارير ألمانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لم ينل ثقة الألمانيين جوليان ناجلسمان أو جوشوا كيميتش، في اختيار أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وفاز فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء.

ووفقا لـ "سكاي ألمانيا" وضع ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، متوسط ميدان المانشافات وباير ليفركوزن فلوريان فيرتز في المركز الأول، ومن بعده الإسباني رودري، ومن ثم مواطنه توني كروس، الذي أعلن اعتزاله عقب المشاركة في اليورو الصيف الماضي.



أما قائد المنتخب الألماني كيميتش، فصوت لرودري في المركز الأول، وتبعه بكل من كروس وفيرتز.

وبالنظر إلى ألفونسو ديفيز قائد المنتخب الكندي وظهير بايرن ميونخ، فذهب صوته إلى فينيسيوس جونيور ثم لامين يامال وجود بيلينجهام.

وعلي صعيد آخر صوت هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم البايرن، لرودري في المركز الأول ومن بعده بيلينجهام ثانيا، وأخيرا فينسيسوس في المركز الثالث.

وفضل جرانيت تشاكا قائد سويسرا ومتوسط ميدان باير ليفركوزن، التصويت لفيرتز في المركز الأول ومن بعده كروس ثانيا، وفينيسيوس في المركز الثالث.

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