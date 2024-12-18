تعديلات جديدة على قانون المرور، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بإضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكررًا".

وتتضمن المادة الجديدة توسيع اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" ليشمل تقديم قروض وحوافز مالية في عدة حالات، منها:

- تمويل تحويل مركبات النقل السريع التي لم يمضِ على تصنيعها 20 سنة للعمل بالطاقة النظيفة.

- تمويل شراء مركبات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة.

- إحلال أو تحويل المركبات غير المشمولة بحظر الترخيص بعد مرور 20 سنة على تصنيعها، وفقًا للمادة 4 من قانون المرور.

ويناط بمجلس الوزراء إصدار القرارات المتعلقة بالقروض والحوافز المالية، بناءً على اقتراح وزير المالية، مع تحديد نوع المركبات، عمرها، ونوع الطاقة النظيفة المسموح بها، بما يتماشى مع سياسات الدولة وخطة استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين المظهر الحضاري للطرق المصرية، تقليل التلوث، وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل.

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