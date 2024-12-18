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“الحريفة 2 - الريمونتادا” يتربع على عرش البوكس أوفيس بسينمات مصر - أخبار كلمتك

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“الحريفة 2 - الريمونتادا” يتربع على عرش البوكس أوفيس بسينمات مصر - أخبار كلمتك

“الحريفة 2 - الريمونتادا” يتربع على عرش البوكس أوفيس بسينمات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:34 مساءً - استهل  فيلم “ الحريفة 2 - الريمونتادا “ بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد موسم أفلام رأس السنة، ويعتبر هذا الفيلم من أقوي أفلام الموسم على الإطلاق فقد استهل ”الحريفة” بجزئه الأول العام الجاري، وتم صدوره في يناير 2024. واختتم  الحريفة 2 العام مقتنصًا إيرادات ضخمة، حيث حققه جزئه الأول قرابة الـ 80 مليون خلال 6 أسابيع عرض. 

فيما حقق الجزء الثاني “الحريفة - الريمونتادا” ما يقرب من  71  مليون جنيه  إيرادات خلال 14 أيام عرض بمصر فقط، وهو النجاح المضاعف لتجربة سينمائية فريدة من نوعها يترأس بطولتها مجموعة من الشباب ومن بينها من وقف للمرة الأولى أمام الكاميرا.

قصة وأبطال فيلم الحريفة 1 و2

ودارت أحداث فيلم "الحريفة 1" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيما جاء فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًّا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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