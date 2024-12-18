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الرياضة - 09:11 - حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب المحافظات مع بدء نوة الفيضة الصغرى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب المحافظات مع بدء نوة الفيضة الصغرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب المحافظات مع بدء نوة الفيضة الصغرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن تشهد بعض المحافظات الساحلية، طقسا غير مستقر منذ ساعات الصباح الباكر، تزامنا مع بدء نوة الفيضة الصغرى، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه هناك تكاثر للسحب العالية والمنخفضة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومن المتوقع أن تمتد خلال الساعات المقبلة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومناطق من محافظات شمال الدلتا، مع تكاثر السحب غير الممطرة على عدد من المحافظات الداخلية، وصولا إلى شمال الصعيد وسيناء.

طقس

أماكن سقوط الأمطار

أما عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، لفتت إلى أنها تمتد بين متوسطة وغزيرة أحيانا، ومتفاوتة الشدة على كل من: «مطروح - العلمين - السلوم - سيدي براني - سيدي عبد الرحمن - الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة - دمياط - البحيرة - بورسعيد - رفح - العريش - الدقهلية - شمال سيناء».

طقس

حالة الطقس على القاهرة ومدن القناة والصعيد

وأوضحت الهيئة، أن محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة والجيزة، وصولا إلى شمال الصعيد «الفيوم - بني سويف - أسيوط»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد تكاثر للسحب غير الممطرة على مدار ساعات النهار.

ويتوقع أن يسود طقس غائم، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، مع وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات المساء وعلى المدن والمحافظات ذات الظهير الصحراوي والطبيعة الجبلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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