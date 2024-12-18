موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

تشافي هيرنانديز يقترب من تدريب عملاق الكرة الإيطالية - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية قادرة على استيعاب حركة العالم بكل تطوراته ومتغيراته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية قادرة على استيعاب حركة العالم بكل تطوراته ومتغيراته - أخبار كلمتك

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية قادرة على استيعاب حركة العالم بكل تطوراته ومتغيراته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - قال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن البيان هو أعلى الخصائص والصفات التي يمتلكها الإنسان، وتمنحه أقدارا من الفعل والتواصل والفاعلية الممتدة والمتطورة وغير المحدودة، فالله-عز وجل- اصطفى أعظم لغة لمخاطبة عباده، وذلك من خلال القرآن الكريم، قال تعالى:{آلر تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} [يوسف: ١، ٢]، {وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا} [طه: 113]، إلى غير ذلك من الآيات.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال كلمته في احتفالية الأزهر باليوم العالمي للغة العربية، أن الإمام ابن كثير علل اختيار العربية لغة للقرآن الكريم: «وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات»، ولأن العربية قادرة على أن تستوعب حركة العالم، بكل تطوراته ومتغيراته واختلافاته، وتمتلك المرونة والقدرة للتعبير عنها، والتفكير فيها.

وتابع الشيخ عبد الغني أن سلفنا الصالح حثنا على تعلم العربية، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «تعلموا العربية، فإنها تثبت العقل، وتزيد في المروءة»، ويقول السيوطي׃ "ولا شك أن علم اللغة من الدين، لأنه من الفروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة"، ولذلك فإن من أوجب الواجبات علينا الآن الاهتمام باللغة العربية اهتماما بالغا تعلما واستخداما وتذوقا واعتزازا بها، فإن ذلك أصدق دليل على الهوية والانتماء، فوجود أمتنا العربية مرتهن بوجود هذه اللغة المباركة، وبحسب ازدهار اللغة وضعفها يكون حال الأمة.

واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته بأن اللغة تحيي الأمة وتحيا بها، وأن عجز الأمة وتراجعها ينعكس بالدرجة الأولى على اللغة، ولولا أن العربية لغة التنزيل وما حوله من عقيدة وعبادة وتاريخ وتراث وحضارة لأصبحت أثرا بعد عين، فالواجب علينا أن نعتز ونفخر بلغتنا العربية الجميلة، فهي عنوان حضارتنا، وهي العلم والتنمية والتفكير والتعبير، وهي مرآة الأمة.

اقرأ أيضاً
من الابتدائية للثانوية.. مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الأول 2025

طالبات المعاهد الأزهرية في ضيافة وزارة الثقافة وجولة بدار الأوبرا ومتحف الخزف

رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد بالأقصر للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رؤساء إندونيسيا وفلسطين وباكستان يزورون مصر اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق