بعد إطلاقها، كل التفاصيل عن منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:51 مساءً - شهدت مصر إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي (GLN) بالتعاون بين المنظمة العالمية للترقيم والهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك ضمن استراتيجية قطاع الرعاية الصحية في مصر للتحول الرقمي.

نظام متكامل للحوكمة

يوفر الإطلاق نظامًا متكاملًا للحوكمة من خلال رقمنه كاملة لعمليات الشراء والإمداد لجميع المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد حيث أكد أحمد القلا، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ان إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية جزء من استراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والمواصفات العالمية في تطوير سلاسل إمداد تضمن الوصول العادل والجودة والسلامة للخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري.

كما يهدف إلى القدرة على سرعة سحب الأدوية من الجهات الصحية، وإدارة مستويات المخزون الدوائي ومقارنتها بالمستويات الاستراتيجية، والتخطيط للتوجهات المستقبلية وتوفير البيانات ذات الصلة مع الجهات المعنية خلال جميع مراحل التوريد.

من جانبة قال الدكتور هيثم عبد اللطيف، مدير قطاع الخدمات الحكومية المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان المنصة تسمح بتسجيل الجهات والمواقع الجغرافية باستخدام كود الموقع العالمي. ويتسم كود الموقع العالمي انه عبارة عن رمز فريد من نوعه يتم تعيينه لكل جهة او موقع جغرافي يشارك في عمليات التوريد للقطاع الصحي، سواء كان مصنعًا، او مستودعًا، أو صيدلية، أو مستشفى. يعمل هذا الكود كبطاقة هوية فريدة لكل موقع، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية في سلسلة التوريد.

أكد شريف فضالي مدير الشراكات المنظمة العالمية للترقيم مصر ان التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في تطبيق المعايير الدولية واتمام الحوكمة في مجال الرعاية الصحية عن طريق توسيع نطاق تطبيق كود الموقع العالمي ليشمل جميع المتعاملين مع الهيئة في مصر وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة عمليات الشراء والإمداد التي توفرها الهيئة المصرية للشراء.

يذكر ان منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP تتيح لكل الجهات المشاركة في عملية التوريد في القطاع الصحي من أجل تعزيز استخدام المعايير العالمية وتفعيل نظام تسجيل كود الموقع من خلال المنصة يستهدف تحقيق فعالية أكبر في استخدام المعايير العالمية، مما يسهم في تطوير المعايير المصرية المستخدمة في منظومة إدارة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية.

بجانب رقمنه عمليات الشراء والتوريد: يساهم المنصة ومن خلال استخدام الكود في تحسين نظام الشراء والتوريد الإلكتروني في القطاع الصحي، مما يوفر للهيئة المصرية للشراء الموحد منظومة شراء وطنية ذكية ومتطورة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

تحسين ادارة المخزون الاستراتيجي

كما تشمل تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي حيث يساعد استخدام المنصة وإدخال الكود الخاص بتسجيل المواقع في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والتوافق مع متطلبات تسجيل المواقع حيث تعد لوائح كود التعريف الخاصة بتسجيل المواقع عنصرًا هامًا من متطلبات التسجيل للتعرف على المواقع وتحديدها بدقة خلال مراحل التوريد الالكتروني في القطاع الصحي.

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