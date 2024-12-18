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صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - طقس اليوم، وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا إلى 4 محافظات، مؤكدة تعرضها لسقوط أمطار خلال ساعات بحسب ما أشارت إليه آخر صور الأقمار الصناعية.


فرص سقوط أمطار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها:" تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة مع تقدم الوقت".

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وأوضحت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على (الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ)

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وتابعت:" أما غدا الخميس الموافق ١٩ ديسمبر من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على محافظة مطروح لتصل  شدة الأمطار إلى حد الغزارة  على بعض المناطق، بينما (الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ ) على موعد مع  سقوط أمطار متوسطة الشدة اعتبارًا من مساء يوم الخميس ". 

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حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

 

شبورة مائية كثيفة

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


فرص سقوط أمطار

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا بالأقمار الصناعية تؤكد، توافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار متوسطة على محافظة مطروح تكون خفيفة على (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ)

 

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2.25 متر) والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما أكدت أن هناك نشاط للرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة يبدأ في الانحسار يوم السبت 21 ديسمبر 2024 حتى الإثنين الموافق 23 ديسمبر ليشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الارصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاء كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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