ورشة عمل حول "المنتجات القابلة للتطبيق الصناعي" بالمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:55 صباحاً - ينظم معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث ورشة عمل بعنوان "منتجات قابلة للتطبيق الصناعي" وذلك يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

أحدث التطورات في مجال الصناعات الكيماوية

وتهدف الورشة التي ستقام بقاعة الدكتور هاني الناظر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الصناعات الكيماوية وتشجيع الابتكار وتطبيق الأبحاث العلمية في المجال الصناعي.

وتتضمن الورشة العديد من المحاضرات والنقاشات حول مختلف الموضوعات المتعلقة بمنتجات قابلة للتطبيق الصناعي، حيث يقدم الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، كلمة افتتاحية يؤكد فيها على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تقوم الدكتورة جوسلين يحيى، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، باستعراض أبرز الإنجازات التي حققها المعهد في مجال تطوير المنتجات الصناعية.

وتشهد الورشة مشاركة واسعة من الباحثين والمهندسين والصناعيين، حيث تم تبادل الخبرات والأفكار حول سبل تطوير الصناعات الكيماوية في مصر.

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