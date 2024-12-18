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قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - تعقد خلال الساعات المقبلة بالقاهرة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

وعقد المؤتمر في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث تناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني، والمعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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