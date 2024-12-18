توضيح هام من الكهرباء عن أسعار شرائح الاستهلاك ورسوم خدمة العملاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المسئول عن تحديد اسعار شرائح الكهرباء، حيث يتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة وفقًا لشرائح كمية الاستهلاك.

رسوم خدمة العملاء علي شرائح الاستهلاك

وأوضحت الشركة أنه يتم تحديد قيمة مقابل خدمة العملاء على حسب الاستهلاك الفعلي بالمكان، وذلك بناء على التعريفة المعتمدة من جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠.

الطاقات الجديدة المضافة للشبكة الموحدة للكهرباء

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة وزيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتى عام ٢٠٢٧.

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