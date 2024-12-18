بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بـمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عنه.

الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة

كما يتناول المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المواطنين والرأي العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتوضيح الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والسياسات الحكومية.

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