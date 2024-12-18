بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن دور السعودية في قرار الحرب مع الحوثي حال إتخاذه - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

لإجراء عمليات العيون بالمجان.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - خلال 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على البلاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصور من الطفولة.. كيف تذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكرى رحيله؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرض الحلقة الأخيرة.. صدقي صخر يروج لـ «رقم سري» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز الأفلام الفلسطينية المنافسة في الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد شركات روسية - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

الشرع وهيئة تحرير الشام، أمريكا تكبل حكام سوريا الجدد بأصفاد قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي - أخبار كلمتك

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بـمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عنه. 

الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة

كما يتناول المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المواطنين والرأي العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتوضيح الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والسياسات الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق