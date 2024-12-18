الرياضة - 11:31 - زلزال المحيط الهادى.. قتلى وخسائر فادحة وتحذير من حدوث تسونامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات جزيرة فانواتو، وتسبب في مصرع العشرات إضافة إلى مئات المصابين، وألحق أضرارا جسيمة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ والمعرض لكوارث طبيعية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

وتصنف فانواتو، من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، ولقي 14 شخصا مصرعهم، بينهم مواطنان صينيان، جراء زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب بورت فيلا عاصمة دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، ويجري رجال الإنقاذ في فانواتو، اليوم الأربعاء، عمليات بحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض بعد يوم من الزلزال.

وتشير التوقعات إلى أن حوالي 116 ألف شخصًا قد يتأثرون بتبعات الزلزال.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس: إنه رأى جثثا في مبانٍ في العاصمة بورت فيلا، في حين أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة في مبان عدة.

وأوضح مايكل تومسون، وهو من سكان بورت فيلا لوكالة فرانس برس، أنه رأى جثثا في العاصمة، وأضاف أن الزلزال أدى إلى انهيار جسور وتسبب بانزلاقات تربة، وأنه كان هناك أشخاص في المباني في وسط المدينة، وكانت هناك جثث عندما مررنا بجانبها.

دعم بعض الدول لـ فانواتو

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تقف إلى جانب سلطات فانواتو ومستعدة للمساهمة في عمليات الإغاثة إذا طلب منها ذلك.

وقال وزير الخارجية الأسترالي في بيان على موقع اكس نراقب الوضع في فانواتو عن كثب في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع بعد ظهر اليوم ونحن على استعداد لتقديم الدعم، متى تم تقييم حجم الأضرار.

احتمال وقوع تسونامي

ودفع الزلزال مركز التحذير في المحيط الهادئ، إلى إصدار تنبيه من احتمال وقوع تسونامي، إذ كان يخشى من أمواج يصل ارتفاعها إلى متر على طول بعض سواحل فانواتو، وفق نشرة أصدرها المركز.

إلغاء الرحلات الجوية أو تحويلها

وتوقفت الرحلات الجوية عن الهبوط في بورت فيلا بعد الزلزال، وفقا لموقع التتبع الإلكتروني فلايت رادار.

وألغت شركات الطيران الأسترالية في المحيط الهادئ مثل كوانتاس وجيت ستار وفيرجن إيرويز وخطوط فيجي الجوية رحلاتها أو حولتها إلى فانواتو.

جمهورية فانواتو

ويعتبر الزلازل من الظواهر المتكررة في فانواتو، إذ أنها أرخبيل منخفض يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.