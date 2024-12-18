بعد إتاحته مجانا.. طريقة تفعيل خدمة الإنترنت المجاني في محطات المترو؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أعلنت شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو الفرنسية التى تدير تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن تفعيل خدمة الواي فاي المجاني في 8 محطات مترو رئيسية بالخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة بدءًا من محطة العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، وانتهاء بمحطة الأهرام.

وفي هذا السياق، صرحت الهيئة القومية للأنفاق أن خدمة الـ Wi-Fi متاحة للمواطن مجانا طوال 24 ساعة، وأن يتم التخطيط لتطبيق الخدمة تباعا على المحطات الرئيسية الأكثر كثافة ركاب وهو ضمن إحدى وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد.

ومن المقرر وضع لوحات إرشادية داخل المحطات المقرر إتاحة الإنترنت المجاني بها تتضمن طريقة تفعيل واي فاي المترو عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي تجعلك تستخدم الإنترنت مجانا داخل المحطات المعلن عنها

لمعرفة طريقة تفعيل واي فاي المترو

-ابحث عن الشبكة أثناء استقلالك المحطات المعلنة.

- ثم افتح متصفح الإنترنت

-أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- ستصلك رسالة بكود على هاتفك

-ادخله في المتصفح.

- فور إدخال الكود سيتم الاتصال بالخدمة مباشرة.

- يظهر الصفحة الخاصة بالدخول على الشبكة.

- يجب الضغط على كلمة «التالي» لتجد نفسك متصلا بالإنترنت المجاني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الخط الأخضر الثالث بتحسين البنية التحتية لخدمات النقل العام، وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب، وأن هذه الخطوة تعكس رؤيتها لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.