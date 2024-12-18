"الوزراء" يوافق على تعاقد "الإسعاف" لصيانة وتطوير سيارات الهيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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