مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - تستعد الفنانة روجينا، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «حسبة عمري»، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تبدأ روجينا، تصوير أولى مشاهد مسلسلها، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تغير اسمه من «حقي وحقك» إلى «حسبة عمري»، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

تفاصيل مسلسل «حسبة عمري»

تدور أحداث مسلسل حسبة عمري، في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويكون منصفًا للمرأة حسبما صرحت بطلة العمل في أحد لقاءاتها التلفزيونية.

يشارك روجينا، في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب روجينا كل من: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.