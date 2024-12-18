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هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي واتهامه بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي واتهامه بهذا الأمر - أخبار كلمتك

هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي واتهامه بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

شن الخبير العسكري خالد النسي هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي الجنوبي متهما إياه بالضعف في جميع المحافظات.

وقال النسي في تغريدة نشرها على منصة اكس: ‏الإنتقالي أهمل الداخل الجنوبي وكان دوره ضعيف جداً في جميع المحافظات وخاصة الشرقية منها باستثناء عدن أثناء تواجد الزبيدي فقط واليوم في الوقت الضائع أرسل الانتقالي لجان إلى المحافظات تحت عنوان ( تعزيز الوعي السياسي الجنوبي ) وهذه اللجان جلست مع القيادات المحلية والمناصرين للانتقالي ولم تجلس مع الجنوبي الذي يقف في صف الدفاع عن الجنوب ويختلف فكرياً مع الانتقالي ..

وأشار إلى أن الجنوبيين يحتاجون إلى الجلوس مع بعضهم على طاولة الحوار إخوة متساويين دون وصاية أو استقواء طرف على أخر لان هذا سيكون مرفوض ولن يأتي بنتائج ايجابية  

واختتم ان ما يحصل اليوم هو يأتي في أطار الأكاذيب وبيع الوهم والخداع التي مارسها الانتقالي في الجنوب واليوم يجني ثمارها

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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