هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي واتهامه بهذا الأمر - أخبار كلمتك

شن الخبير العسكري خالد النسي هجوم عنيف ضد المجلس الانتقالي الجنوبي متهما إياه بالضعف في جميع المحافظات.

وقال النسي في تغريدة نشرها على منصة اكس: ‏الإنتقالي أهمل الداخل الجنوبي وكان دوره ضعيف جداً في جميع المحافظات وخاصة الشرقية منها باستثناء عدن أثناء تواجد الزبيدي فقط واليوم في الوقت الضائع أرسل الانتقالي لجان إلى المحافظات تحت عنوان ( تعزيز الوعي السياسي الجنوبي ) وهذه اللجان جلست مع القيادات المحلية والمناصرين للانتقالي ولم تجلس مع الجنوبي الذي يقف في صف الدفاع عن الجنوب ويختلف فكرياً مع الانتقالي ..

وأشار إلى أن الجنوبيين يحتاجون إلى الجلوس مع بعضهم على طاولة الحوار إخوة متساويين دون وصاية أو استقواء طرف على أخر لان هذا سيكون مرفوض ولن يأتي بنتائج ايجابية

واختتم ان ما يحصل اليوم هو يأتي في أطار الأكاذيب وبيع الوهم والخداع التي مارسها الانتقالي في الجنوب واليوم يجني ثمارها