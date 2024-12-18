مكتب الشباب والرياضة يقر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء - أخبار كلمتك

أصدر مكتب الشباب والرياضة في العاصمة عدن ممثلاً بالاستاذ وجدان شاذلي مدير عام مكتب الشباب والرياضة قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء الرياضي في مديرية خور مكسر.

حيث قضت المادة الأولى من القرار تعيين التالية اسمائهم في تشكيل الإدارة الجديدة وهم على النحو التالي :

شكري علي احمد (رئيساً)

امجد الحسيني (نائب الرئيس)

مسعود مقشم (أميناً عاماً)

صدام الشرمي (مساعد الامين العام)

حسين الكازمي (مسؤول المال والممتلكات)

وجدي الحارثي (مسؤول النشاط)

مصطفى دحان(الإعلام والعلاقات)

صالح عيدروس (المشرف الثقافي والاجتماعي).

كما قضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه..