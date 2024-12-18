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مكتب الشباب والرياضة يقر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء - أخبار كلمتك

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مكتب الشباب والرياضة يقر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء - أخبار كلمتك

مكتب الشباب والرياضة يقر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:08 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدر مكتب الشباب والرياضة في العاصمة عدن ممثلاً بالاستاذ وجدان شاذلي مدير عام مكتب الشباب والرياضة قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الجلاء الرياضي في مديرية خور مكسر.

حيث قضت المادة الأولى من القرار تعيين التالية اسمائهم في تشكيل الإدارة الجديدة وهم على النحو التالي : 
شكري علي احمد (رئيساً)
امجد الحسيني (نائب الرئيس)
مسعود مقشم (أميناً عاماً)
صدام الشرمي (مساعد الامين العام)
حسين الكازمي (مسؤول المال والممتلكات)
وجدي الحارثي (مسؤول النشاط)
مصطفى دحان(الإعلام والعلاقات)
صالح عيدروس (المشرف الثقافي والاجتماعي).

كما قضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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