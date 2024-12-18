سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الضريب ينهي المحاصيل الزراعية في محافظة عمران(صور) - أخبار كلمتك

الضريب ينهي المحاصيل الزراعية في محافظة عمران(صور) - أخبار كلمتك

توجيه بلاغ عاجل لمؤسسة المياه في تعز عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيه بلاغ عاجل لمؤسسة المياه في تعز عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان - أخبار كلمتك

السكك الحديد تكشف عن التأخيرات المتوقعة اليوم بسبب الشبورة وحالة الطقس - أخبار كلمتك

السكك الحديد تكشف عن التأخيرات المتوقعة اليوم بسبب الشبورة وحالة الطقس - أخبار كلمتك

هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين - أخبار كلمتك

هيئة الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين - أخبار كلمتك

الطقس يدفع الموانئ لإعلان حالة الطوارئ لتأمين الملاحة - أخبار كلمتك

الطقس يدفع الموانئ لإعلان حالة الطوارئ لتأمين الملاحة - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

 

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن مصطفى شوبير: كنا قريبين من ضمه ووالده وافق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق