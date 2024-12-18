لبيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، احتمال انضمامه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "مريضة ومختلة ومنكسرة".

لابيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو

وقال لبيد في حديث لإذاعة "103 إف إم"، إن نتنياهو "لا يريد انضمامي إلى حكومته،و لم يرغب أبدا ولم يستفسر أبدا ولم يسألني أبدا. هو يريد (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش".

لابيد: نتنياهو تخلى عن المختطفين

وأضاف: "لن أجلس في حكومات نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسا لوزراء إسرائيل".كما انتقد لبيد توجه نتنياهو إلى جبل الشيخ السوري المحتل من أجل التقاط الصور.

نتنياهو يصل قاعة المحكمة في تل أبيب

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، ليدلي بشهادته في اليوم الرابع من جلسات محاكمته.

ومن المفترض أن تتركز جلسة اليوم على مناقشة ملف 4000 والذي فيه يعتقد أن رئيس الوزراء حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا" مقابل تقديم تسهيلات لمالكه شاؤول ألوفيتش.

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