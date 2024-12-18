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لبيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

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لبيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

لبيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، احتمال انضمامه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "مريضة ومختلة ومنكسرة".

لابيد يستبعد الانضمام لحكومة نتنياهو 

وقال لبيد في حديث لإذاعة "103 إف إم"، إن نتنياهو "لا يريد انضمامي إلى حكومته،و لم يرغب أبدا ولم يستفسر أبدا ولم يسألني أبدا. هو يريد (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش".

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لابيد: نتنياهو تخلى عن المختطفين

وأضاف: "لن أجلس في حكومات نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسا لوزراء إسرائيل".كما انتقد لبيد توجه نتنياهو إلى جبل الشيخ السوري المحتل من أجل التقاط الصور.

نتنياهو يصل قاعة المحكمة في تل أبيب 

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، ليدلي بشهادته في اليوم الرابع من جلسات محاكمته.

ومن المفترض أن تتركز جلسة اليوم على مناقشة ملف 4000 والذي فيه يعتقد أن رئيس الوزراء  حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا"  مقابل تقديم تسهيلات لمالكه شاؤول ألوفيتش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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