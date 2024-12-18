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عملاق إيطالي يسعى لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

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عملاق إيطالي يسعى لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

عملاق إيطالي يسعى لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - دخل فريق إيطالي جديد ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل.

مرموش مطلوب في روما 

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية فإن  نادي روما يسعى لتحقيق ضربة كبيرة ومفاجئة بعد اقتراب رحيل باولو ديبالا، بالتوقيع مع النجم المصري  عُمر مرموش من  فرانكفورت.

 ويرغب روما في أن يكون مرموش هو قائد خط الهجوم في الموسم المقبل بعد رحيل ديبالا. 

ويحتضن ملعب الأولمبيكو، مباراة روما وسامبدوريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

ويعاني فريق روما الإيطالي الذي يضم بين صفوفه المحترف السعودي سعود عبدالحميد،  بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسيعمل على مصالحة جماهيره ببطولة جديدة يدخلها بمعنويات مرتفعة ويأمل الذهاب فيها إلى أبعد نقطة والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

موعد مباراة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وسامبدوريا في دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب الأولمبيكو.

القنوات الناقلة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 

تذاع مباريات كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومن المقرر مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا عبرها.

ويتواجد سعود عبد الحميد في قائمة فريق روما لمباراة الليلة وسط المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق في الوقت الحالي.

ويواجه روما صعوبات كبيرة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، لذا يستهدف مصالحة جماهيره في بطولة الكأس، على أمل التتويج باللقب في نهاية الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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