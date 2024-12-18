الرياضة - 09:11 - السجق بـ 225 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - سجلت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، بنوعيها البلدي والمستوردة حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر اللحوم الضأن ما بين 450 و475 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- سجل كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

- وصل سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

- يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

بلغ سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما سجل سعر الموزة نحو 295 جنيهًا.

وصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيه للكيلو.