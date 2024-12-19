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رئيس المجلس القومي للطفولة تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط.. وتطمئن على طفلتيها - أخبار كلمتك

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رئيس المجلس القومي للطفولة تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط.. وتطمئن على طفلتيها - أخبار كلمتك

رئيس المجلس القومي للطفولة تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط.. وتطمئن على طفلتيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، واجب العزاء لأسرة شيريهان صدقى، ضحية حادث ميكروباص ديروط، وذلك بمنزلها في قرية ديروط الشريف مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحرصت سحر السنباطي، على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما، موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما، مشيرة إلى أن المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهم كل الدعم اللازم.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى: إن شيريهان صدقى الأم العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها، ضربت لنا نموذجًا في التضحية والبطولة والعطاء.

كما حرص الدكتور نور أسامة عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة واستشارى تعديل السلوك، على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين، مشيرًا إلى استمرار متابعة حالتهما النفسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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