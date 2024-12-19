رئيس المجلس القومي للطفولة تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط.. وتطمئن على طفلتيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، واجب العزاء لأسرة شيريهان صدقى، ضحية حادث ميكروباص ديروط، وذلك بمنزلها في قرية ديروط الشريف مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحرصت سحر السنباطي، على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما، موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما، مشيرة إلى أن المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهم كل الدعم اللازم.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى: إن شيريهان صدقى الأم العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها، ضربت لنا نموذجًا في التضحية والبطولة والعطاء.

كما حرص الدكتور نور أسامة عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة واستشارى تعديل السلوك، على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين، مشيرًا إلى استمرار متابعة حالتهما النفسية.