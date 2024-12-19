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إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات - أخبار كلمتك

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إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات - أخبار كلمتك

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق إيقاف الخدمة ببعض المواقع لظروف طارئة 

وقامت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق (الخط الأخضر) بإيقاف الحركة بين محطتي هارون وهشام بركات.

واكدت الشركة في بيان لها أنه جاري العمل على إعادة الحركة لطبيعتها في اقرب فرصه.

وجاء نص إعلان المترو كما يلى:"حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث. نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بين محطتي هارون وهشام بركات وتستمر الخدمة في العمل بشكل طبيعي بين محطتي هشام بركات وعدلي منصور، وبين محطات الأهرام ومحور روض الفرج وجامعة القاهرة.. شكرًا على تفهمكم ونأسف على الإزعاج".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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