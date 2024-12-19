إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق إيقاف الخدمة ببعض المواقع لظروف طارئة

وقامت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق (الخط الأخضر) بإيقاف الحركة بين محطتي هارون وهشام بركات.

واكدت الشركة في بيان لها أنه جاري العمل على إعادة الحركة لطبيعتها في اقرب فرصه.

وجاء نص إعلان المترو كما يلى:"حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث. نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بين محطتي هارون وهشام بركات وتستمر الخدمة في العمل بشكل طبيعي بين محطتي هشام بركات وعدلي منصور، وبين محطات الأهرام ومحور روض الفرج وجامعة القاهرة.. شكرًا على تفهمكم ونأسف على الإزعاج".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.