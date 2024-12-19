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السيسي: تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في دول مجموعة الثماني - أخبار كلمتك

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السيسي: تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في دول مجموعة الثماني - أخبار كلمتك

السيسي: تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في دول مجموعة الثماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً -  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد بالعاصمة الإدارية، إنه سيتم تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء بمجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي، لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المجموعة. 

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي.

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة، اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التي تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضي، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسي، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وتعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة، وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

ومن المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول؛ لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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