بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي «الآن» مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ويقدم موقع « لزواره ومتابعيه في التقرير التالي، بث مباشر لكل فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ويمكنكم المشاهدة من خلال الرابط التالي:

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، قد عقد مساء أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية على هامش الدورة الـ21 لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D-8 مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، ويوسف مايتانا توجار، وزير خارجية نيجيريا، وزامبري عبد القادر، وزير التعليم العالي الماليزي.

وتناولت اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وكل من تركيا وايران ونيجيريا وماليزيا، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفع بها إلى آفاق أرحب، كما تطرقت إلى أبرز المستجدات محل الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وأفريقيا وأبرزها التطورات في سوريا وغزة ولبنان والسودان والقرن الأفريقي.

كما عكست المناقشات رغبة متبادلة في الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور لدعم العلاقات الثنائية وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تعزيز التعاون في الأطر متعددة الأطراف سواء في الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة.