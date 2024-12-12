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مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، للإحياء حفل غنائي ضخم، غدا الجمعة 13 من ديسمبر، على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب

وتقدم شيرين عبد الوهاب، باقة من أمتع أغانيها التي يحبها الجمهور، ويتفاعل معها، ويعد هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

شيرين عبد الوهاب

وكانت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب، قد أعنت عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل موعده بـ48 ساعة.

أزمة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت الجدل خلال حفلها بالكويت، وذلك بعدما طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، مشيرة إلى أنه يجب «أن نعملها سيئة جارية»، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من محبي الراحل.

ومن جانبه قال مصطفى كامل في بيان له، إنه تابع الفيديو الخاص بتصريحات شيرين عبد الوهاب، على مدار يومين، وناقش الموقف بعقل وقلب، وأشار إلى أن ما حدث من شيرين عبد الوهاب هذه المرة لا يُعد إلا عبثًا واستهتارًا بكل القيم الدينية والمجتمعية والإنسانية والفنية، ويستوجب المُساءلة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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