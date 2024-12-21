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مشاهير العرب - «الخطوبة لازم تكون 4 سنين».. رانيا يوسف تثير الجدل بتصريحات جديدة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الخطوبة لازم تكون 4 سنين».. رانيا يوسف تثير الجدل بتصريحات جديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الخطوبة لازم تكون 4 سنين».. رانيا يوسف تثير الجدل بتصريحات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها الأخيرة حول حياتها الشخصية وتجاربها في الزواج وآرائها حول العلاقات العاطفية في المجتمع الشرقي.

رانيا يوسف تثير الجدل بتصريحات جديدة

وقالت رانيا يوسف خلال استضافتها في بودكاست «ع الرايق»: «إنها عندما تسافر إلى الخارج، تلاحظ أن العديد من الأزواج أعمارهم متقاربة، ويظهر ذلك في تشابه مظهرهم، مثل الشعر الأبيض».

وأضافت: «بصراحة، أشعر بالغيرة من النساء في الغرب لأن رجالهم يتقبلون المرأة مهما تقدم بها العمر أو زاد وزنها، أما في مجتمعنا الشرقي، تواجه المرأة صعوبة في أن يتقبلها المجتمع مع هذه التغيرات».

ثم تطرقت أثناء حديثها إلى التعبير عن رأيها في العلاقات، قائلة: «كانت لدي ثلاث تجارب زواج، وثلاث محاولات لم تكتمل. المشكلة أن التعارف قبل الزواج لا يكون كافيًا، وغالبًا ما تكون العلاقة سريعة، شهرين فقط أو تتم عن طريق معارف. برأيي، يجب أن تكون فترة الخطوبة طويلة، لا تقل عن ثلاث أو أربع سنوات، حتى يتعرف الطرفان على بعضهما بشكل جيد».

واستكملت: «في الحياة الزوجية، لا أكون قوية، رغم قوتي واستقلالي في حياتي وقراراتي، إلا أنني أترك للرجل القيادة وأجعله يشعر بأنه مسؤول، وفي النهاية أفعل ما أراه صحيحًا».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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