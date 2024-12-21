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مشاهير العرب - تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - فيلم الدشاش.. تصدر الفنان محمد سعد تريند محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لـ فيلم الدشاش بطولة محمد سعد.

البوستر الرسمي لفيلم الدشاش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش»، بطولة الفنان محمد سعد، البوستر الرسمي للعمل وعددا من الملصقات الدعائية عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، استعدادًا لعرضه في السينمات وعلقت:«انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم الدشاش غدًا السبت الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر»،

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

وتابعت «يعرض فيلم الدشاش بطولة محمد سعد في جميع دور العرض في مصر في 1 يناير، وفي الدول العربية بدءًا من 15 يناير»، والذي من المقرر عرضه يوم 1 يناير المقبل في مصر، و15 يناير في جميع الدول العربية.

فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، زينة وباسم سمرة، خالد الصاوي، وليد فواز، أحمد فهيم، نسرين أمين، مريم الجندي، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

الفنانة زينة والفنان محمد سعد

جمع فيلم الدشاش بين الممثلة المصرية زينة والفنان محمد سعد بعد 16 منذ تقديمهم معاً فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

آخر أعمال الفنان محمد سعد

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد سعد فى السينما هو الكنز الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبوالحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الدعائي لـ فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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