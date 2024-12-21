جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - جدول امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من الطلاب، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي بكافة المحافظات، استعدادًا لانطلاق ماراثون الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي تنطلق من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 بالشرقية

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم المتكاملة.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: يعقد امتحان التاريخ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في الفيوم

- يوم السبت 11 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم المتكاملة.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: يعقد امتحان التاريخ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: يعقد امتحان التاريخ.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم المتكاملة.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في بني سويف

- يوم السبت 11 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم المتكاملة.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: يعقد امتحان التاريخ.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: يعقد امتحان الرياضيات.

امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 في قنا

- يوم السبت 4 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية.

- يوم الأحد 5 يناير 2025: يعقد امتحان التربية العسكرية.

- يوم الخميس 9 يناير 2025: يعقد امتحان التربية الدينية، والتربية الوطنية.

- يوم السبت 11 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأثنين 13 يناير 2025: يعقد امتحان الفلسفة والمنطق، والتاريخ.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: يعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم المتكاملة.