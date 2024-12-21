تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

تعميم جديد مكتب الأوقاف بخصوص هذا الامر (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

السعودية تقوم بهذا الامر السار في المهرة - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

مأساة إنسانية تهز تعز - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

«على القد».. مجلة وقاية تلقي الضوء على أهمية ترشيد استهلاك المياه - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

تفاصيل نظام كوزن بعد الإعدادية.. يطبق على الطلاب العام المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزارة التعليم تعقد ورش عمل لإعداد البرامج التدريبية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة التعليم تعقد ورش عمل لإعداد البرامج التدريبية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعقد ورش عمل لإعداد البرامج التدريبية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء نائب الوزير، عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وتضمنت سلسلة ورش العمل، إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.

وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد «نقاء»، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.

وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق