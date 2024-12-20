شاكيرا تكشف عن دعم المغني كريس مارتن لها خلال انفصالها عن بيكيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - شاكيرا، كشفت المغنية العالمية شاكيرا أن كريس مارتن، المغني الرئيس لفرقة Coldplay’s الشهيرة، دعمها كثيرا أثناء فترة انفصالها عن حبيبها السابق لاعب كرة القدم السابق بيكيه.

وقالت شاكيرا في تصريحات صحفية: "كان بجانبي عندما انفصلت عن زوجي وشعرت بالحزن الشديد. كان يطمئن عليّ كل يوم ويرسل لي كلمات الدعم والقوة والحكمة."

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في ملعب GNP Seguros

في سياق متصل، سجلت شاكيرا رقمًا قياسيًّا جديدًا، كأكثر فنان يقدم حفلات متتالية على الإطلاق في ملعب GNP Seguros في المكسيك، بواقع 7 حفلات متتالية.

وبهذا الرقم يصل مجموع الأرقام القياسية التي حققتها شاكيرا، إلى 15 رقمًا قياسيًّا.

ملعب GNP Seguros

شاكيرا وموسوعة جينس للأرقام القياسية

يذكر أن المغنية العالمية شاكيرا، مؤخرا حققت 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، عبر أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب -Bizarrap، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.

ونجحت أغنية شاكيرا في تحقيق أربعة أرقام قياسية، تمثلت في، الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة (63 مليون)، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على موقع YouTube، الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة، (14.93 مليون)، الأغنية اللاتينية الأكثر بثًّا على Spotify في أسبوع واحد (80.6 مليون).

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