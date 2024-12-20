مشاهير العرب - «محمد رمضان مش نمبر وان وشيرين صوت الشارع».. أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر في «حبر سري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - صرح السيناريست أيمن بهجت قمر، بعدد من التصريحات المفاجئة التي أثارت اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب حلوله ضيفا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم من خلال شاشة القاهرة والناس.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تصريحات أيمن بهجت قمر، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر مع أسما إبراهيم.

أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر مع أسما إبراهيم

وعلق أيمن بهجت قمر، على وصف محمد رمضان بنمبر وان، خلال لقائه مع «حبر سري»، قائلا: الفنان محمد رمضان لم يكن الـ «نمبر 1 في السينما، حيث لم يحقق الإيرادات التي تجعله رقم واحد في هذا الزاوية، مشيرا إلى أنه نجح في الدراما والأغاني.

وعن فيلم «آخر ديك في مصر» أشار أيمن بهجت قمر، إلى أن الفنان تامر حسني لو قدمه كان سيكون أفضل، مشيرا إلى أن هذا الشكل الفني ليس شكل محمد رمضان، موضحا أن تامر حسني كان سيحقق نجاحا كبيرا بهذا العمل.

كما تابع أيمن بهجت قمر: «شيرين صوت الشارع والحارة المصرية، وأنغام واجهة مصر المشرفة اللي تطلع في أي برنامج أو حفلة أو مناسبة وفعلا تشرف مصر، وآمال ماهر حنجرة مصر، وروبي دلع مصر».

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر، فيلم «الهنا اللي أنا فيه» الذي انطلق في السينما مؤخرا.

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.