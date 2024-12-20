الرياضة - 07:31 - كيف يتجنب طلاب المدارس متحور كورونا الجديد قبل الامتحانات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تزامنًا مع بدء فصل الشتاء واقتراب موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2024/2025، سيطرت حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع التقلبات الجوية الراهنة، و انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة معدلات الإصابة في الأيام القليلة الماضية.

الفيروسات المنتشرة في الفترة الحالية، وعلى رأسها متحور كورونا الجديد «إكس إي سي»، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، تميزت بسرعة انتقالها و انتشارها مقارنة بغيرها من الفيروسات، الأمر الذي زاد من تساؤلات المواطنين حول مخاطر تلك الفيروسات وكيفية التعافي منها.

وردًا على تساؤلات المواطنين وأولياء أمور الطلاب في المدارس حول انتشار فيروس جديد لـ كورونا، أجاب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، والدكتورة «منار غانم»، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، عن طبيعة الفيروسات المُنتشرة حاليًا، وكيفية علاجها، وطرق الوقاية من الإصابة بها.

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ الفيروسات والأوبئة، إن «موسم الشتاء يؤثر بشكل كبير وفعال على الجهاز التنفسي وعلى الإصابة بالأمراض التنفسية مثل:

«نزلات البرد والإنفلونزا، التهابات الحلق والبلعوم، التهابات في الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة، ارتفاع حالات الربو، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة».

ما الأمراض التي تزيد عند الأطفال في موسم الشتاء

وأوضح «عنان»، أن موسم الشتاء يمكن أن يزيد من تعرض الأطفال للإصابة بالفيروسات التنفسية، كفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، والذي يسبب التهابات شديدة في الشعب الهوائية والرئتين عند الأطفال.

وتابع: أن الإنفلونزا الموسمية، التي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة والتهابات الحلق وآلام العضلات، والفيروسات التاجية (مثل كورونا)، والتي قد تسبب أعراضًا تتفاوت بين الخفيفة والشديدة، بالإضافة إلى نزلات البرد العادية، التي تؤدي لسيلان الأنف والحمى الطفيفة.

وأوضح أستاذ الفيروسات والأوبئة، أن التأثيرات تشمل ضعف المناعة عند الأطفال، وارتفاع معدلات الغياب عن الدراسة، وارتفاع احتمالية زيادة المضاعفات في حال ضعف المناعة.

حالات الوقاية من نزلات البرد

ونصح «عنان» بضرورة ارتداء ملابس دافئة لحماية الجسم من البرودة، وغسل اليدين باستمرار لتجنب انتقال العدوى الفيروسية، والحفاظ على تغذية متوازنة تشمل الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C لدعم المناعة.

و أكد «عنان» على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة لتقليل احتمالات العدوى، و الحصول على لقاح الإنفلونزا إذا كان متاحًا ومناسبًا لحالة الطفل الصحية، فضلًا للحصول على الراحة الكافية، الحصول على ساعات نوم كفاية لتعزيز المناعة.

وأوضح أن تلك الفترة هي فترة موسمية لانتشار الفيروسات، وأبرزها الإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد «إكس إي سي»، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، وأشار أن متحاورات الأنفلونزا تتحور بشكل جديد كل عام مما يجعلهم يصنعون لقاح جديد كل عام، ولكن المتحور يكون بشكل أقل وصورة بطيئة؟

نصائح هيئة الأرصاد للأطفال في موجة الشتاء الباردة

من جانبها، نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وخاصة في فترة الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، و أيضا تناول قدر كبير من المشروبات والسوائل الدافئة، وضرورة متابعة النشرات الجوية حتى نستطيع التعامل مع الأجواء الباردة سواء كان هناك شبورة أو صقيع أو سقوط أمطار.