مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش» البوستر التشويقي للعمل السينمائي عبر منصاتها الرقمية، وذلك لعرضه بداية عام 2025.

وفاجأ الفنان محمد سعد، المتابعين عبر المنصات الرقمية بظهوره بمظهر جديد، وظهر حليق الرأس متصدرا البوستر التشويقي، بالإضافة إلى، ظهور النجوم المشاركين في العمل بجانبه.

ومن المفترض، أن ينطلق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية في 1 يناير 2025، حيث يدخل منافسة قوية مع عدد كبير من الأفلام والنجوم.

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان محمد سعد، الفنانة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى أبو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال محمد سعد

يشار إلى أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفة.