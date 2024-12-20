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مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الدشاش» البوستر التشويقي للعمل السينمائي عبر منصاتها الرقمية، وذلك لعرضه بداية عام 2025.

وفاجأ الفنان محمد سعد، المتابعين عبر المنصات الرقمية بظهوره بمظهر جديد، وظهر حليق الرأس متصدرا البوستر التشويقي، بالإضافة إلى، ظهور النجوم المشاركين في العمل بجانبه.

فيلم الدشاش

ومن المفترض، أن ينطلق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية في 1 يناير 2025، حيث يدخل منافسة قوية مع عدد كبير من الأفلام والنجوم.

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش عدد كبير من النجوم، أبرزهم، الفنان محمد سعد، الفنانة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى أبو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال محمد سعد

يشار إلى أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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